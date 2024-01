Blue Monday : la journée la plus déprimante de l’année, vraiment ?

À chaque début d’année, l’expression "Blue Monday" arrive en tête des termes les plus populaires sur les réseaux sociaux. La "journée la plus déprimante de l’année" donne lieu à de nombreuses réflexions pour lutter contre la morosité. Néanmoins, il y a de nombreuses raisons de douter du bien-fondé de ce concept qui n’a, en réalité, aucun fondement scientifique.

Comme beaucoup d’autres Français, vous avez probablement survécu à l’agitation des fêtes de fin d’année et déjà repris le travail. Possiblement, vous avez le moral en berne en ce début de mois de janvier. Sans trop savoir pourquoi, vos collègues vous agacent, votre motivation fluctue et de manière générale, vous ressentez une baisse d’énergie. Pour couronner le tout, la vague de froid qui déferle sur la France vous donne envie de vous blottir sous la couette en attendant le retour des beaux jours. Vous êtes sûrement l’une des nombreuses victimes du "Blue Monday". Ce phénomène, qui correspondrait au troisième lundi du mois de janvier, tombe cette année le 15 janvier. Mais, ce concept, né aux États-Unis en 2005, n’est en vérité qu’une vaste supercherie, contrairement à la dépression saisonnière, qui elle, est bien réelle à cette période de l’année.

"Blue Monday", le coup de pub d’une agence de voyage américaine

Si vous vous demandez s’il faut encore accorder du crédit au "Blue Monday", la réponse est non. À l’origine, cette expression n’est rien d’autre qu’un coup marketing de l’agence de voyage américaine Sky Travel. Pour booster ses ventes, l’entreprise propose à ses clients de partir en vacances pour fuir le jour le plus déprimant de l’année. Pour faire passer la pilule, elle sollicite un certain Cliff Arnall, psychologue et professeur à l’université de Cardiff, qui va leur pondre une équation savante. Comme mentionné sur The Guardian en 2012, le père du Blue Monday va alors expliquer qu’il existe un ensemble de facteurs qui provoquent la dépression chaque année à la même période, comme la météo, les dettes contractées pendant les fêtes ou encore le manque de motivation.

Le concept fait mouche, mais le professeur anglais admettra lui-même qu’il n’est fondé sur aucune étude scientifique, pour ne pas dire que tout est complètement bidon. Un coup de pub qui n’amuse pas le chercheur en neurosciences Dean Burnett, qui accuse Cliff Arnall de minimiser l’impact des troubles dépressifs sur la population. Pour lui, cette supercherie est "un manque de respect envers ceux qui souffrent d'une véritable dépression, en suggérant qu'elle est temporaire, mineure et vécue par tout le monde, plutôt que ce qui peut être une maladie chronique et invalidante", posait-il, visiblement remonté, dans les colonnes du journal britannique. Si l’on prend un peu de recul, le "Blue Monday" peut aussi être l’occasion de sensibiliser la population autour d’une pathologie qui n’apparaît qu’à certaines périodes de l’année : la dépression saisonnière. Contrairement à la dépression clinique, une maladie mentale qui peut s’étendre sur plusieurs années, le trouble affectif saisonnier s’estompe généralement avec le retour du printemps ou au début de l’automne.

Comment garder le moral au mois de janvier ?

Sans parler du "Blue Monday", il est tout à fait possible de se sentir déprimé au mois de janvier. La dépression saisonnière, qui peut aussi être estivale, survient à chaque changement de saison et se répète au même moment au moins deux années consécutives. Elle ne doit pas être confondue avec le blues hivernal, que nous pouvons tous expérimenter en fin d’année. Il est tout à fait normal d’avoir un coup de mou durant la saison froide. Cette perte de motivation, d’envie et d’entrain est associée au manque de lumière naturelle, à cause d’un capital soleil au plus bas en hiver. Pourtant, plusieurs astuces permettent de retrouver la banane au mois de janvier.

Si vous avez le moral à zéro, peut-être que votre corps est en manque de vitamines D, qui joue un rôle important dans la prévention de la dépression saisonnière. Vous pouvez opter pour des compléments alimentaires, ou bien miser sur les poissons gras comme le saumon, la sardine ou les œufs pour limiter les carences. La luminothérapie serait également un adjuvant efficace pour le traitement du blues hivernal comme de la dépression saisonnière. Pour rappel, cette dernière consiste à s’exposer à une lumière d’intensité proche de celle du soleil, dont nous manquons cruellement à cette période de l’année. Enfin, s’il peut être tentant de rester bien au chaud en attendant que ça passe, il ne faut pas oublier de prendre l’air ! Que ce soit en pratiquant du sport ou en faisant une balade en forêt, il est crucial de s’oxygéner et de se vider la tête pour ne pas broyer du noir.