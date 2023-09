"Boire de l'eau", "manger avant" : les conseils de la nouvelle campagne de prévention sur les risques de l'alcool sont-ils judicieux ?

Dans cette opération baptisée "la base", deux messages incitent clairement à baisser la consommation. À savoir, "ne pas insister si tes potes ne veulent pas consommer" et "motiver ses potes à moins consommer". Les autres consistent en de bonnes pratiques. Une décision que Santé publique France défend en nous signalant que "l'analyse de la littérature scientifique" au sujet des comportements de santé de la population et des leviers efficaces en matière de prévention a montré qu'alerter sur les risques à long terme, comme le cancer ou les maladies cardio-vasculaires, "n'est pas le plus efficace pour faire évoluer les attitudes et comportements des adolescents et des jeunes adultes". C'est pourquoi Santé publique France a choisi certains éléments "comme le phénomène de la pression sociale à consommer", et les bonnes pratiques pour éviter les risques au moment de la fête.