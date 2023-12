Bonbons au H4CBD : quelle est cette nouvelle molécule qui a rendu malade un groupe d’amis parisiens ?

Sept personnes ont été admises aux urgences après avoir consommé des gommes à base de THC et H4CBD lors d'une soirée festive à Paris. Si le THC, principale molécule active du cannabis, fait l'objet de messages de prévention réguliers, le H4CBD, nouveau dérivé du CBD, est encore peu connu. Ses effets sont pourtant similaires au HHC, interdit à la vente depuis le mois de juin.

On les trouve en vente libre de l'Hexagone. Des bonbons à base de THC et H4CBD ont causé de violents symptômes à un groupe d'amis qui en avait consommé lors d'une soirée festive à Paris, ces derniers ayant du se rendre à l'hôpital le plus proche. Dans les colonnes du Parisien, ces derniers expliquent avoir été totalement dépossédés de leurs moyens après avoir ingéré des "gummies", ces gommes à mâcher semblables à des friandises, normalement sans incidence pour la santé.

Alors qu'une main courante a été déposée par le groupe, qui envisage de porter plainte, cet incident n'est pas sans rappeler le danger potentiel que représente le manque de connaissances de certaines substances qu'elles contiennent. Tandis que le THC, principale molécule active du cannabis, fait régulièrement l'objet de messages préventifs, le H4CBD, nouveau dérivé du CBD, est pour sa part encore peu connu.

De quoi parle-t-on ?

Connu depuis les années 1940, le H4CBD est arrivé récemment sur le marché, notamment en remplacement du HHC, interdit à la vente depuis le mois de juin en France. Également appelé CBD hydrogéné ou hexahydrocannabidiol, le H4CBD est comme son nom l'indique une version synthétique du CBD ou Cannabidiol, un extrait présent naturellement dans la plante de cannabis. Plus en détail, cette substance est élaborée chimiquement en laboratoire par adjonction d’hydrogène à une molécule de CBD, qui induit les effets psychoactifs.

Selon les premières données recueillies par Le lab du bonheur, un site revendeur de produits à base de CBD, le CBD ne produit pas d’effet psychotrope significatif, tandis que le H4CBD serait "100 fois plus puissant et produit un effet psychoactif plus prononcé" avec des effets similaires au HHC. En clair, il agirait davantage sur le système nerveux central en maximisant les interactions avec le récepteur CB1. Le fait est que pour l'heure, peu d'études ont été menées, sinon celle du chercheur Shimon Ben-Shabat, de l'Université Ben-Gourion du Néguev (Israël), qui tend à démontrer les propriétés anti-inflammatoires de cette substance. On lui attribue d'autres vertus, notamment apaisantes, non prouvées scientifiquement à ce jour.

Sous quelle forme se consomme-t-il ?

Le H4CBD peut-être consommé sous différentes formes, notamment de fleurs à incorporer dans des recettes, de résine, d’huile, mais aussi d'infusion ou encore en vaporisation.

Le H4CBD ne contenant pas de THC (le composé responsable des effets psychotropes du cannabis), sa vente est pour l'heure autorisée en France. Il est toutefois soumis à des réglementations strictes concernant sa production, distribution et consommation. Il se trouve en vente libre dans des boutiques spécialisées.

Quels effets secondaires ?

La consommation de H4CBD peut entrainer des effets secondaires tels que des nausées, des vertiges, une bouche sèche et une somnolence. Ce dernier peut également avoir un effet sur la concentration et la coordination motrice.

Selon l'ANSM (l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), sollicitée par Le Parisien, ce dérivé du CBD pourrait être ajouté prochainement à la liste des produits stupéfiants. Pour rappel, jusqu'en juin 2023, le HHC était autorisé à la consommation en France. L’hexahydrocannabinol et ses dérivés figurent désormais parmi les stupéfiants.