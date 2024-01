Ce conseil insolite pour réduire les ronflements

Lorsqu'une personne ronfle, elle est atteinte de ronchopathie. Elle touche 15 % des femmes et 30 % des hommes. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Vincent Valinducq nous livre quelques solutions pour réduire les ronflements.

Impossible de fermer l'œil de la nuit parce que votre conjoint ou votre conjointe souffre de ronchopathie ? Cette pathologie désigne les bruits respiratoires qu'un dormeur émet lorsqu'il dort. Plus communément, on appelle ça, les ronflements. Selon le collège de pneumologie, 30 % des hommes sont touchés par la ronchopathie et 15 % des femmes. Parfois, les ronflements peuvent être particulièrement bruyants. D'après Vincent Valinducq, ils peuvent atteindre jusqu'à 100 décibels. "C'est la vitesse d'un camion qui vous dépasse", précise le chroniqueur de Bonjour ! La Matinale TF1.

D'où viennent les ronflements ?

Le docteur nous explique que ce bruit respiratoire vient du fond de la gorge. Lorsque nous dormons, les muscles et les tissus peuvent s'affaisser, ils vibrent à chaque passage de l'air et provoquent un son plus ou moins fort. Le ronflement peut être associé à d'autres pathologies qui peuvent perturber le sommeil des dormeurs, en plus de celui des partenaires.

Quelles solutions pour réduire les ronflements ?

Pour rétablir la paix nocturne des ménages, il existe des gestes à mettre en place dans la vie quotidienne. Vincent Valinducq explique, par exemple, que l'alcool joue sur les ronflements puisqu'il favorise le relâchement les muscles de la gorge. Le surpoids a aussi un effet négatif, car il peut diminuer le tonus du fond de la gorge. Le tabac, lui, provoque une inflammation chronique des tissus. Pour réduire les ronflements, il est donc conseillé de réduire la consommation d'alcool, d'arrêter de fumer et de perdre un peu de poids.

L'astuce insolite de Vincent Valinducq

Le docteur propose une autre astuce à mettre en place. Pour cela, vous avez besoin d'un t-shirt avec une poche dans le dos et d'une balle de tennis. On glisse la petite balle dans la poche. Cette astuce va permettre de vous garder en position latérale et de vous empêcher de dormir sur le dos. En effet, dormir sur le dos amplifie les ronflements.

Quand faut-il consulter ?

Il ne faut pas hésiter à en parler avec votre médecin si les ronflements sont très importants, il pourra vous diriger vers un ORL. Ce dernier pourra vous prescrire une gouttière qui aura pour but de soutenir la mâchoire inférieure. Une chirurgie est également possible au niveau des tissus du fond de la gorge pour faciliter le passage de l'air. Si vous souffrez de ronchopathie et que celle-ci s'accompagne d'une perte de la mémoire, de difficulté à se concentrer ou encore d'une baisse de la libido, cela peut être le signe d'une autre pathologie.