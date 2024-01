Comment bien dormir ? Les conseils de Vincent Valinducq

Certains petits détails peuvent influencer votre sommeil. Notre corps perd entre 0,5 et 1°C lors de la phase de sommeil. Vincent Valinducq nous donne ses conseils pour bien dormir.

C’est un sujet qui passionne les Français. « Est-ce que tu dors bien ? », « Combien d’heures de sommeil dors-tu par nuit ? »… Autant de questions qui rythment les conversations pour évaluer si nos habitudes avant de dormir sont favorables à de bonnes nuits ou non. Pour autant, des millions de Français sont touchés par un trouble du sommeil, le plus fréquent étant les insomnies. Alors comment chouchouter au mieux notre sommeil, lorsque l’on sait que l’on passe 30 % de notre vie à dormir ? Vincent Valinducq donne ses petits conseils dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le confort nocturne

Lorsque l’on s’endort, notre corps va passer en mode "économique". C’est-à-dire que nous allons respirer moins vite, notre rythme cardiaque va ralentir et notre température corporelle va baisser de 0,5 ou 1° C. Pour optimiser ses chances d’avoir un certain confort nocturne, faites attention à la température de votre chambre avant de dormir. Celle-ci ne doit pas excéder les 18 ou 19° C. Évitez au maximum l’activité physique en fin de journée ou en soirée, de même pour les excitants tels que le thé, le café, l’alcool ou la cigarette. Évitez aussi de vous offrir un repas trop copieux le soir pour ne pas avoir de douleurs inconfortables durant la nuit et pour que votre digestion ne soit pas trop longue non plus. Aussi, oubliez un petit peu vos écrans : la lumière bleue qu’ils transmettent est loin d’être favorable pour votre sommeil.

Vous arrive-t-il souvent de vous coucher en ayant les pieds froids ? Même s’il est bien agréable de se glisser dans vos draps en ayant les extrémités légèrement froides pour se réchauffer sous la couette, à noter qu’il est préférable de ne pas essayer de s’endormir en ayant les pieds glacés. En effet, votre corps ainsi que votre cerveau va attendre que vos pieds soient suffisamment réchauffés pour enclencher le processus de sommeil. Portez donc des chaussettes assez chaudes quelques minutes avant de dormir pour diminuer au mieux votre temps d’endormissement.

Et faire une sieste, c’est recommandé ?

C’est la question que tout le monde se pose à chaque fois. Comme Vincent Valinducq le souligne, vous avez totalement le droit de faire une sieste dans la journée si vous vous sentez vraiment fatigué, sans pour autant que ça influe négativement sur votre sommeil nocturne. À condition que la sieste dure entre 5 et 20 minutes seulement ! Il est également préférable qu’elle se fasse juste après votre déjeuner pour ne pas risquer de décaler votre cycle de sommeil du soir.

Quelles solutions si le trouble du sommeil persiste ?

Si vous rencontrez des problèmes de sommeil ponctuels, vous pouvez tout simplement consulter votre pharmacien qui vous orientera vers de la phytothérapie à base de valériane ou de mélatonine. En revanche, si vos troubles sont récurrents, tournez-vous vers votre médecin traitant. Ce dernier vérifiera les causes de votre trouble. Faites-vous de l’apnée du sommeil ? Avez-vous des petites pauses respiratoires durant la nuit ? Souffrez-vous d’insomnie (trois fois par semaine durant trois mois) ? Une fois la cause de votre trouble trouvée, le médecin vous dirigera vers certaines solutions : centre du sommeil, médicaments, etc. Et n’oubliez pas, le sommeil est extrêmement important pour notre santé, ne le négligez pas !