Boost, détox, drainage… Quels sont les bienfaits de la sève de bouleau ?

Récoltée dans le tronc de l’arbre, la sève de bouleau dispose de nombreux bienfaits sur l’organisme. Le liquide est riche en antioxydants, en minéraux et assure une action drainante et diurétique. Pour être efficace, la sève de bouleau doit être consommée en cure de trois semaines.

Surnommée l’élixir du printemps, la sève de bouleau est l’alliée des amateurs de cure détox à la sortie de l’hiver. Et pour cause, ce liquide dispose de nombreuses propriétés bénéfiques pour l’organisme. Quelles sont-elles et comment faire pour en profiter ? On vous explique.

Qu’est-ce que la sève de bouleau ?

La sève de bouleau est connue pour ses bienfaits depuis le Moyen Âge, période à laquelle elle était prescrite par les apothicaires pour soigner divers problèmes de santé. Ce liquide est directement récolté dans le tronc de l’arbre, au printemps. Aussi appelée eau de bouleau, il ne faut pas confondre la sève avec le jus, qui lui est obtenu à partir de feuilles de bouleau séchées. C’est un liquide à la saveur à la fois boisée et sucrée qui peut se consommer sans être dilué.

Les bienfaits de la sève de bouleau

Si la sève de bouleau est minutieusement extraite de l’arbre, c’est parce qu’elle dispose de nombreuses vertus. Elle est en effet riche en antioxydants, en oligo-éléments, en minéraux et est très peu calorique. D’où son caractère détox, puisqu’elle dispose également d’une action diurétique et drainante, qui aide, dans le même temps, à affiner la silhouette. L’eau de bouleau stimule les reins, le foie et la peau, ce qui permet de nettoyer l’organisme et d’éliminer les toxines. Les minéraux contenus dans ce liquide permettent par ailleurs de booster l’organisme et contribuent à la fortification des os. La sève de bouleau a aussi des bienfaits notoires sur la peau et les cheveux puisqu’elle favorise l’éclaircissement du teint, réduit les marques de cicatrices et agit sur les pellicules et les chutes de cheveux.

Pour son caractère reboostant naturel ou encore pour ses propriétés drainantes, la sève de bouleau peut être prescrite par des médecins généralistes, des naturopathes ou des kinésithérapeutes.

Comment consommer la sève de bouleau ?

La consommation de la sève de bouleau est recommandée sous forme de cure. Elle se fait traditionnellement au printemps, période à laquelle le liquide est frais, car il vient d’être récolté. Mais la cure peut aussi être faite à une autre période de l’année, avec de la sève fermentée ou pasteurisée. Pour que l’eau de bouleau révèle toutes ses propriétés, il est conseillé de prendre "un grand verre à jeun le matin pendant 21 jours", pointe Céline Touati, naturopathe et nutrithérapeute sur Top Santé. Les trois semaines de prise doivent être respectées pour ressourcer entièrement l’organisme et renouveler les cellules.

Les effets secondaires possibles

Attention toutefois, si la sève de bouleau est un actif naturel, elle n’est pas sans danger. Il est ainsi fortement déconseillé aux personnes allergiques au pollen de bouleau, aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu’aux enfants de moins de 12 ans, d’en consommer. De même, des effets indésirables peuvent survenir chez les personnes qui souffrent d'œdèmes ou de problèmes rénaux, les individus sous traitements lourds ou en chimiothérapie. L’avis d’un professionnel de santé est ainsi recommandé pour les personnes atteintes de pathologies.

Outre ces exceptions, des nausées, vomissements ou diarrhées peuvent apparaître après le début de la cure. Il est conseillé de commencer par de petites doses et d’observer la réaction de votre corps à la sève de bouleau avant d'augmenter les proportions. En cas de doute, parlez-en à un professionnel qualifié.