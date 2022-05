Bordeaux : peut-on attaquer l’État pour urgences dégradées ?

Mais concrètement, une véritable sélection des patients va s’opérer à la porte des urgences. Entre 20h et 8h du matin, les cas les moins sérieux seront alors redirigés vers d’autres services et les plus graves seront admis aux urgences, nous apprend Sud Ouest. D’autres urgences de la région sont déjà contraintes de réguler l’accès à leur service, à des heures différentes, comme celles de Jonzac ou de Montmorillon.

Si l’ARS indique qu’il s’agit d’une régulation "pour une période déterminée", elle ne précise pas sa durée. Ceci étant, cette nouvelle organisation, qui restreint l’accès d’un service public essentiel, peut être contestée juridiquement. C’est ce que nous explique Jean-Pierre Markus, professeur de droit public à l’Université Paris Saclay et membre des Surligneurs, notre partenaire de légal-checking. "Dans le cas précis, il n’y a pas de préjudice mais seulement un risque qui peut être mis en cause", souligne-t-il.