Botox, collagène, acide hyaluronique… Quelles différences ?

Phénomène majeur de société, la médecine esthétique fait de plus en plus d’adeptes, chez les femmes comme les hommes. Pour obtenir une apparence plus jeune et plus radieuse, ce ne sont pas les injections et produits cosmétiques qui manquent. Botox, acide hyaluronique, collagène… Voici un petit guide pour s’y retrouver.

19,3 milliards. C’est ce que vaut, en dollars, le marché de la médecine esthétique dans le monde, contre 3,5 milliards en 2010. D’ici à 2028, ces recettes devraient encore grimper pour dépasser les 30 milliards de dollars, soit 7 % de croissance par an. En France, on estime à environ 2 millions le nombre de patients qui s’en remettent à la science pour améliorer leur physique, dont 1,2 par injection de produits de type acide hyaluronique ou botox. Mais dans cette course aux injections, qui permet notamment de réduire les rides d’expression et de donner l’impression d’une peau plus jeune, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Avant de vous lancer, voici ce que vous devez savoir sur les différents produits injectés sous forme de gel ou de seringue.

L’acide hyaluronique, la star des produits cosmétiques

Souvent confondus, la toxine botulique (aussi appelée “botox”) et l’acide hyaluronique sont pourtant bien différents. L’acide hyaluronique — une molécule naturellement présente dans les tissus de l’organisme, les articulations, la peau — a pour fonction d’hydrater l’épiderme. Avec l’âge, le corps humain ralentit sa production. Très apprécié des marques de cosmétiques, l’acide hyaluronique entre dans la formule de nombreuses routines skincare. Ce produit dérivé du sucre à la texture légèrement collante est réputé pour hydrater la peau, mais aussi pour lui donner un aspect plus jeune et plus rebondi. Sous forme injectable à l’aide d’une seringue ou d’une canule, le produit va pénétrer plus profondément dans la peau et permettre de combler les rides profondes en reconstruisant le volume du visage. Si le résultat est immédiat, ses effets en revanche s’estompent environ un an après l’injection.

Quelles différences avec le botox ?

Contrairement à l’acide hyaluronique, le botox n’est pas produit naturellement dans le corps. Il s’agit d’une protéine synthétisée en laboratoire, dont les résultats sont visibles entre 5 à 10 jours après l’injection. La première utilisation du botox remonte aux années 1970 lorsqu’un ophtalmologue américain du nom d’Alan Scott décide de s’en servir pour corriger le strabisme et les tremblements de la paupière. Depuis 2003 en France, il est utilisé en médecine esthétique pour corriger les rides d’expression du visage, qui incarnent les premiers signes de l’âge. Réalisées directement dans les muscles, les injections vont paralyser temporairement les nerfs de la peau et lisser les rides. Vous l’auriez compris, la principale divergence entre l’acide hyaluronique et le botox réside dans le fait que ces deux produits ne traitent pas le même type de rides. Le premier œuvrant directement dans les tissus cutanés, tandis que le second agit sur la partie musculaire du visage.

Quid du collagène ?

Comme l’acide hyaluronique, le collagène est une protéine naturellement présente dans l’organisme. Produit par les fibroblastes, il assure la solidité du derme et est indispensable à la cicatrisation. Son rôle ? Aider à maintenir notre peau, nos tissus et nos cartilages bien fermes et toniques. D’ailleurs, les deux produits forment un duo gagnant, puisque l’acide hyaluronique nourrit et hydrate le collagène. C’est pourquoi de nombreux produits cosmétiques les associent pour bénéficier de leurs bienfaits pour la peau. Les micro-injections de collagène, réalisées dans le derme à l’aide d’une aiguille, viennent gommer les rides profondes et redessiner l’ovale du visage. Il faut compter entre quatre et huit mois pour que le collagène se résorbe. S’il a connu son heure de gloire dans les années 80, il est aujourd’hui rattrapé par l’acide hyaluronique, avec lequel les risques de réactions allergiques sont rarissimes comparé au collagène.