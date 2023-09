Botulisme à Bordeaux : privé de la vue et de la parole, un Américain toujours en réanimation

Le couple, originaire de Los Angeles, aux États-Unis a passé une soirée au sein de l'établissement, deux jours après son arrivée en France. "Sur internet, plusieurs blogs recommandaient le Tchin Tchin Wine bar", souligne Kristy, en précisant qu'on leur a "servi un bocal individuel avec des sardines à l'intérieur" qui selon elle, "n'étaient pas mauvaises" et "avaient un goût normal".

Dès le lendemain matin, Matthew a ressenti les premiers symptômes. "Il a commencé à se sentir mal", poursuit-elle, précisant que tous deux se trouvaient alors dans un domaine viticole aux alentours de 10H. "On s'est dit qu'il était peut-être fatigué ou qu'il avait encore des symptômes d'un zona qu'il y a avait eu il y a deux mois", se souvient-elle. Mais en fin de journée, l'évolution rapide des symptômes ne laissait plus de doute sur la gravité. "Il était très mal en point, avait la bouche très sèche, la langue engourdie et n'arrivait plus à avaler", décrit-elle. Et de poursuivre : "J'ai paniqué j'ai cru qu'il faisait un AVC, j'ai appelé le 112".