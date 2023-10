Boulons, médaillons, écouteurs… Près de 150 objets trouvés dans l'estomac d'un patient en Inde

"Je n'ai jamais vu une telle condition au cours de mes années de pratique. Il n'est pas rare de trouver des cheveux ou des objets minuscules dans l'estomac des patients, mais près de 150 objets, c'est sans précédent." Interrogé par The Independent, le directeur de l'hôpital de Moga, dans l'État indien du Pendjab, n'en revient pas. La semaine passée, un homme de 40 ans a en effet été admis pour des symptômes de fièvre, de maux d'estomac et de nausées. Des douleurs qu'il ressentait depuis plus d'un mois et qui étaient dues à l'ingestion répétée de nombreux objets non comestibles.