Bretagne : 49 personnes intoxiquées, dont 5 enfants, par une farine de blé noir contaminée

49 personnes, dont 5 enfants, ont été intoxiquées par de la farine de blé noir, a indiqué l'ARS Bretagne. Un rappel a été émis à propos de plusieurs lots de farine le 26 avril dernier. Ils ont été contaminés par du datura, une plante pouvant provoquer des intoxications aiguës entrainant des troubles de la vue ou des hallucinations.

Une semaine après le rappel conso émis par l'ARS Bretagne concernant des lots de farine de blé noir, potentiellement contaminés par du datura, l'agence régionale de santé a fait savoir qu'elle avait reçu 11 signalements entre le 15 avril et le 29 avril 2024. En tout, 49 personnes auraient été intoxiquées par la farine contaminée, dont 5 enfants, nous a fait savoir l'ARS Bretagne, confirmant des informations de BFMTV.

Risques de troubles de la vue, de pertes d'équilibre ou d'hallucinations

Toujours selon les informations de l'ARS, parmi ces signalements, deux personnes ont été hospitalisées, "avec une évolution favorable en 24 heures" et trois autres ont eu le droit à "un passage aux urgences de quelques heures pour surveillance". La majorité des cas ont eu lieu en Ille-et-Vilaine, mais d'autres ont aussi été signalés dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor.

Le rappel conso concernait des sachets et sacs de farine de blé noir de 1, 2,5, 5 ou 25 kilogrammes, de la marque JP Cloteau et dont la date de durabilité est comprise entre octobre 2024 et mars 2025. L'ARS Bretagne, dans un communiqué daté du 1ᵉʳ mai, a fait savoir que les produits ont pu "être achetés dans des magasins spécialisés en produits d'agriculture biologique, dans des épiceries, sur des marchés locaux ou en direct auprès du producteur, principalement dans l'ouest de la France et tout particulièrement en région Bretagne".

Toujours selon ce communiqué, le blé noir a été contaminé par du datura, "une plante herbacée très commune", surnommé l'herbe du diable, qui contient "de très fortes teneurs en alcaloïdes tropaniques", pouvant avoir "des effets sur le système nerveux". Selon l'ARS, les symptômes en cas de contamination sont multiples : "sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes, troubles de l'équilibre."

Le rappel conso reste en vigueur jusqu'au 17 juin prochain. Les consommateurs ayant en leur possession des produits concernés sont appelés à ne pas les consommer et à les rapporter au point de vente pour que les sachets soient détruits. Ceux qui résident dans les zones géographiques concernées par l'alerte et qui ont acheté de la farine de blé noir en vrac sont invités à se rapprocher de leur point de vente "afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un des produits incriminés". Par ailleurs, "les personnes qui en auraient consommé ou utilisé dans la préparation de crêpes, pain, galettes, etc. et qui présenteraient ces symptômes dans les heures suivant la consommation du produit doivent contacter leur médecin traitant ou appeler le 15".