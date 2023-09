Bronchiolite : les premiers signes d'une épidémie précoce ?

Or, pour rappel, la saison dernière, l'épidémie avait été d'une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans, conduisant des dizaines de milliers de bébés dans des hôpitaux en crise persistante et déjà aux prises avec le Covid et la grippe. En 2021 déjà, le début et le pic de l’épidémie avaient été précoces, avec une intensité semblable à celle des épidémies d’avant le Covid.

Les suivis réalisés année après année par Santé publique France (SPF) montrent que les épidémies de bronchiolite ont longtemps été, avant la pandémie, très fidèle en termes de reproductibilité : elles débutaient en novembre, montraient un pic en décembre et se terminaient fin janvier. Mais le Covid a changé le profil de l'épidémie de bronchiolite.