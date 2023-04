Bronchiolite chez l'adulte : feu vert de l'UE pour un vaccin

"C'est la première fois qu'un vaccin candidat contre le VRS destiné aux adultes obtient un avis positif" s'est félicité le géant pharmaceutique dans un communiqué. Un avis qui représente "l'une des dernières étapes" de la procédure d'autorisation de mise sur le marché "avant l'approbation par la Commission européenne". S'il est approuvé définitivement par les autorités européennes, ce vaccin destiné aux adultes âgés de 60 ans et plus pourrait être "le premier vaccin disponible pour aider à protéger les personnes âgées contre la maladie à VRS", a rappelé le laboratoire.

Il n'existe en effet pour l'heure sur le marché aucun vaccin destiné aux seniors pour prévenir le risque d'infection à ce virus qui entraîne chaque année en Europe 270.000 hospitalisations et environ 20.000 décès à l'hôpital de patients âgés de 60 ans et plus. Cet avis favorable a été rendu sur la base d'une étude de phase trois, montrant une efficacité du vaccin dans près de 83% des cas, avec des effets indésirables "légers à modérés et transitoires".