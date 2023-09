Bronchiolite : 10 jours après sa mise sur le marché, le traitement préventif Beyfortus victime de son succès

Selon les dernières données, datant de la semaine dernière, les hospitalisations liées à la bronchiolite commencent à augmenter mais restent à un niveau "faible". Si cette affection respiratoire, qui provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, est généralement sans gravité, elle peut se compliquer et déboucher sur des hospitalisations. Elle a provoqué durant l'hiver 2022-2023 une épidémie d'une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans. À titre de repère, on estime que la bronchiolite touche chaque hiver près de 30% des nourrissons de moins de deux ans dans l'Hexagone, ce qui représente environ 480.000 cas par an, rappelle la HAS.