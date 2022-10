Bronchiolite, conditions de travail... les Urgences pédiatriques saturent et sonnent l'alarme

"Il y a un problème et nous le savons", a réagi ce samedi la ministre déléguée de la Santé, Agnès Firmin Le Bodo. "Nous comptons sur la solidarité entre les hôpitaux, sur la solidarité avec la médecine de ville et travaillons à l'ouverture plus prolongée le soir des maisons médicales de garde", a-t-elle affirmé sur Franceinfo précisant apporter le "soutien" du gouvernement aux soignants. De son côté, le ministre de la Santé, François Braun a indiqué sur Twitter suivre la situation de "très près" et demande aux parents d'appeler le 15 avant de se déplacer à l'hôpital.