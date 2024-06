L'Abrysvo de Pfizer, un vaccin administré à la mère pendant la grossesse, vient s’ajouter au traitement de Sanofi, injecté aux bébés depuis l’automne dernier. La Haute autorité de santé (HAS) recommande aux parents de choisir entre ces deux traitements pour immuniser leur nourrisson contre le virus respiratoire syncytial (VRS), principal responsable de la bronchiolite.

Deux options possibles. Les parents devraient pouvoir choisir entre l'Abrysvo de Pfizer, via la vaccination des femmes enceintes, ou le Beyfortus de Sanofi pour immuniser leur nourrisson contre le virus respiratoire syncytial (VRS), a estimé jeudi la Haute autorité de santé (HAS). Le VRS est la principale cause de la bronchiolite, une maladie respiratoire qui touche principalement le bébé et cause chaque hiver d'importantes épidémies.

Beyfortus, Abrysvo, que choisir ?

Plusieurs laboratoires ont récemment développé des traitements visant à immuniser les bébés contre ce virus, une avancée saluée comme une évolution majeure par les pédiatres. En France, le Beyfortus de Sanofi a déjà fait l'objet d'une grande campagne d'immunisation à la saison 2023/2024. Les données recueillies dans ce cadre ont, comme dans d'autres pays, démontré l'efficacité de ce traitement, qui n'est pas à proprement parler un vaccin mais un anticorps de synthèse.

Parallèlement, Pfizer a développé Abrysvo, un vaccin administré à la mère pendant la grossesse, alors que Beyfortus est injecté au bébé après sa naissance. Les deux traitements poursuivent néanmoins la même visée, ce qui pose la question de savoir s'il faut en recommander un en priorité. Sur ce point, la HAS ne tranche pas. Elle recommande de baser une campagne sur ces deux traitements, entre septembre et janvier, et de donner le choix aux parents ou futurs parents en leur exposant les avantages et inconvénients d'Abrysvo et de Beyfortus.

L'autorité souligne tout de même qu'il y a davantage de données démontrant l'efficacité de Beyfortus en vie réelle, Abrysvo ayant pour l'heure fait l'objet de moins de campagnes d'immunisation, même s'il a été approuvé l'an dernier aux Etats-Unis et au niveau de l'Union européenne. Mais Beyfortus nécessite une injection au nouveau-né, un geste avec lequel certains parents peuvent être moins à l'aise qu'une piqûre directement à la mère.

Quelques cas spécifiques justifient toutefois de privilégier le traitement de Sanofi. C'est par exemple le cas si la mère est immunodéprimée, faute de données sur l'efficacité d'Abrysvo dans ce cas de figure. Chaque année en France, près de 30% des nourrissons de moins de deux ans sont touchés par une bronchiolite.