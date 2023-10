Bronchiolite : l'épidémie s'étend à trois nouvelles régions

La saison dernière, l'épidémie avait été d'une ampleur sans précédent depuis plus de dix ans, conduisant des dizaines de milliers de bébés dans des hôpitaux en crise persistante et déjà aux prises avec le Covid-19 et la grippe. Cette année, à la fin de l'été, le gouvernement a lancé un grand plan d'immunisation des nourrissons grâce à un nouveau traitement préventif, permettant de limiter les infections liées à la bronchiolite.