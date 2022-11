Bronchiolite : l'épidémie s'aggrave encore, le pic des années précédentes déjà dépassé

L'épidémie a d'ores et déjà atteint un pic supérieur à ceux recensés ces trois dernières années. "Le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations pour bronchiolite est très élevé" et arrive "à des niveaux supérieurs à ceux observés aux pics épidémiques des trois saisons précédentes et déjà équivalents à ceux du pic de la saison 2018-2019", avertit Santé publique France.