Bronchiolite : quatre régions de l'Hexagone et la Guyane en phase pré-épidémique

La bronchiolite gagne du terrain. L’activité liée à cette maladie est "en augmentation", en métropole comme en outre-mer, avec cinq régions qui passent en phase pré-épidémique, annonce Santé publique France dans son point de situation hebdomadaire rendu public ce mercredi 4 octobre.

"Dans l’Hexagone, quatre régions sont passées en phase pré-épidémique (Grand-Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire)", indique l'agence sanitaire. Dans les départements et régions d’outre-mer, "la Guyane est également passée en phase pré-épidémique", après la Guadeloupe et la Martinique la semaine précédente.