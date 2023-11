Bronchiolite : l'épidémie s'accélère, dix régions désormais touchées

L'épidémie annuelle de bronchiolite, qui touche essentiellement les bébés, a connu une accélération ces derniers jours, a alerté ce mercredi Santé publique France. Lors de la semaine écoulée au 5 novembre, "l'activité liée à la bronchiolite était en nette augmentation dans l'Hexagone", résume son bilan hebdomadaire. Quatre nouvelles régions (Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) sont désormais considérées en phase épidémique, ce qui porte à dix le nombre de régions de métropole dans cette situation.

Sur les trois restantes, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont en phase pré-épidémique et seule la Corse est encore épargnée. Outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane restent touchées par l'épidémie.