Bronchiolite : les bons gestes pour préserver votre bébé

Fréquente, la bronchiolite n’est donc pas pour autant anodine. Pour prémunir votre bébé, il est très important que les parents adoptent en cette saison de saines habitudes. Parce qu’elle est extrêmement contagieuse et que les gouttelettes de ce virus restent vivantes sept heures après avoir été projetées, veillez d’abord à vous nettoyer soigneusement les mains au savon ou au gel hydroalcoolique avant de vous occuper de votre enfant. C’est impératif au moment de le faire manger, de le changer, de lui donner ses médicaments et également après vous être mouché(e). Ne l’emmenez pas dans des sites fermés où l’on trouve une forte concentration humaine, notamment dans les transports en commun, magasins et centres commerciaux. Fuyez aussi tous les lieux, même moins fréquentés, où l’on fume. S’ils ont un rhume, demandez aux membres de votre entourage de ne pas vous rendre visite. Au sein de la famille, évitez dans cette situation les câlins et les bisous. Imposez le port du masque si certains contacts sont impératifs. Si votre bébé a des frères et sœurs, il faut absolument aussi interdire les échanges de doudous, de jouets ou de tétines, surtout s’ils sont dans un âge où ils portent tout à la bouche ou s’ils sont scolarisés. Enlevez vos chaussures lorsque vous rentrez chez vous afin de ne rapporter de l’extérieur aucun germe. Aérez sa chambre régulièrement et ne la surchauffez pas. Et si vous le pouvez, équipez cette pièce d’un purificateur d’air, qui humidifiera et assainira ce dernier.