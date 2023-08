Bronchiolite : les États-Unis autorisent un vaccin destiné aux femmes enceintes pour protéger les bébés

La FDA explique que les enfants seront protégés durant leurs six premiers mois de vie grâce aux anticorps transmis par la mère. Ce même vaccin de Pfizer était déjà approuvé depuis mai aux États-Unis pour les personnes de 60 ans et plus. Il a également été approuvé en juillet par l'Agence européenne des médicaments (EMA), à la fois pour les bébés et pour les personnes âgées, mais la Commission européenne doit maintenant décider de son autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union européenne.