Bronchiolite : Pfizer obtient des résultats positifs sur un essai de vaccin pour les bébés

La bronchiolite est une maladie respiratoire courante et très contagieuse, surtout chez les nourrissons de 2 à 8 mois. Elle provoque une toux et une respiration difficile. La plupart du temps, la maladie est bénigne, mais elle peut nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation (environ 102.000 enfants en meurent chaque année dans le monde, la moitié ayant moins de six mois, selon Pfizer). En temps normal, l'épidémie de bronchiolite démarre entre fin octobre et mi-novembre, atteint un pic en décembre, et se termine fin janvier, voire fin février. Mais cette année, elle a débuté plus tôt qu'habituellement dans de nombreux pays.