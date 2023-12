Bronchiolite : pourquoi la France ne recevra pas de doses supplémentaires de Beyfortus cet hiver

L'épidémie de bronchiolite poursuit sa progression dans tout l’Hexagone. Alors que de premiers effets du traitement préventif Beyfortus commencent à être observés, Sanofi prévient ne plus pouvoir en fournir cette saison. En cause : les délais de production.

50.000 doses additionnelles, pas une de plus ? Alors que l’épidémie de bronchiolite poursuit sa progression dans tout l’Hexagone, Sanofi a averti qu'il ne fournirait plus de son traitement préventif Beyfortus à destination des bébés français, cet hiver. "Il sera difficile d’aller au-delà des 50.000 doses additionnelles pour cette saison", nous indique ce jeudi 7 décembre le laboratoire pharmaceutique en référence à l'annonce, fin novembre, du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Ce dernier avait alors expliqué avoir pu débloquer un complément de commande de "nouvelles doses supplémentaires" pour "tenir la saison hivernale dans les maternités".

"Compte tenu du succès de la campagne, nous avons réussi à sécuriser ces doses additionnelles avec notre partenaire AstraZeneca, en charge de la production, qui sont en cours de distribution", détaille encore le laboratoire, confirmant une information relayée par 20 Minutes mercredi, et précisant ne pas pouvoir faire plus.

"Plusieurs mois" pour produire le Beyfortus

En cause ? "Le temps que cela prend pour produire le Beyfortus : plusieurs mois", nous précise-t-on. Plus en détail, le "traitement à base d’anticorps monoclonaux est plus complexe et requiert plus de temps que pour un vaccin", rappelle le laboratoire à nos confrères. En d'autres termes, une fois achevée la livraison du stock de 50.000 doses commandé par le gouvernement, et actuellement "en cours de distribution", aucune livraison supplémentaire de Beyfortus, ne devrait être possible cette année.

Pour rappel, le Beyfortus peut être administré aux nourrissons depuis septembre en France, sans engendrer de frais pour les parents. Mais cette injection qui protège toute la saison a fait l'objet d'un engouement inattendu. La commande française initiale concernait 200.000 doses pour cet hiver, dont une large majorité de doses à 50 mg réservées aux maternités (145.000 doses) pour les nouveau-nés de moins de 5 kilos, cibles principales de cette campagne du fait de leur vulnérabilité face aux formes graves de bronchiolite. Cette commande publique prévoyait également 55.000 doses à 100 mg destinées aux bébés de plusieurs semaines pesant plus de 5 kilos, délivrables en pharmacie, mais qui ont été rapidement épuisées en ville.

De premiers effets observés ?

Pour éviter le même scénario dans les maternités, le ministère avait dû revoir, dès fin septembre, l'organisation de la campagne, en réservant le plus faible dosage (50 mg) aux nouveau-nés les plus à risque de faire une forme grave de la maladie, comme les plus petits ou ceux vivant dans un contexte de précarité. Alors que l'état des stocks des maternités laissait supposer à son tour une pénurie imminente, le ministère de la Santé a récemment débloqué une commande de 30.000 doses à 50 mg pour les nouveau-nés, permettant de poursuivre les traitements jusqu'à fin décembre, auxquelles sont venues s'ajouter 20.000 doses destinées à honorer les commandes passées en septembre et qui n'avaient pu être délivrées face à l'afflux de demandes.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, toutes les régions de l’Hexagone, excepté la Corse, se trouvent désormais en épidémie de bronchiolite, avec une tendance à la stabilisation de l'activité en médecine de ville qui pourrait annoncer un passage du pic épidémique dans les semaines à venir. En dépit de cette hausse du nombre de cas, de premiers effets du traitement commencent à être observés, à l'hôpital notamment. Les bébés de quelques semaines semblent ainsi moins touchés que l'an dernier, et les formes graves moins fréquentes.