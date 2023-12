"C'est moins la catastrophe" : le traitement préventif contre la bronchiolite montre-t-il déjà des effets ?

Les nouveau-nés peuvent bénéficier depuis le 15 septembre du Beyfortus, un traitement contre la bronchiolite désormais réservé aux maternités. De premiers effets commencent à être observés en dépit de la hausse de l'épidémie dans l'Hexagone. Les bébés de quelques semaines semblent ainsi moins touchés que l'an dernier, et les formes graves moins fréquentes.

L’épidémie de bronchiolite a poursuivi sa progression ces derniers jours. La semaine dernière, "l'activité liée à la bronchiolite chez les enfants de moins de deux ans était en augmentation en ville et à l'hôpital", a résumé l'agence sanitaire dans son bilan hebdomadaire du 6 décembre. Sur les 13 régions hexagonales, 12 sont en phase épidémique et la Corse en pré-épidémie. Parmi les 7664 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite, 6592 (91%) étaient âgés de moins de un an et 2389 (31%) ont été hospitalisés.

Malgré cette hausse des contaminations observée, les premiers effets du traitement Beyfortus, disponible depuis le 15 septembre et désormais réservé aux maternités, commencent à être observés. "C'est moins la catastrophe, même si c'est très dur dans les services d'urgence pédiatriques débordés", résume le Dr Andreas Werner, président de l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), tout en appelant à la prudence : "toutes les saisons épidémiques ne se ressemblent pas".

"Attendre la fin de la saison pour en être certain"

"On a quand même l'impression que les petits sont beaucoup moins atteints au cours des premières semaines de vie, ce qui serait compréhensible car ce sont ceux qui ont été traités en priorité" au Beyfortus depuis septembre, détaille le médecin, évoquant "un sentiment général", par rapport à la saison dernière. Autre impression générale, corrélée à la première : "on voit moins d'enfants avec des formes graves".

"Il faudra attendre la fin de la saison épidémique pour en être certain", poursuit-il, soulignant que les chiffres relatifs à la proportion d'enfants traités ne sont pas intégrés au bulletin épidémiologique communiqué chaque semaine et mis en relation avec le nombre d'hospitalisations. Quand les statistiques seront affinées, en fin de saison épidémique, "on pourra alors comparer la part des plus jeunes par rapport aux autres et confirmer ou non s'ils sont effectivement moins présents à l'hôpital que ce qu'ils étaient avant", explique-t-il, rappelant que concernant le Beyfortus,"la protection annoncée est quand même de 80%".

Pas de doses supplémentaires pour les bébés français

Pour rappel, la bronchiolite, causée principalement par le virus respiratoire syncytial (VRS), provoque des difficultés respiratoires chez les bébés. Généralement sans gravité, elle peut néanmoins déboucher sur des passages aux urgences et des hospitalisations. L'an dernier, elle a ainsi été à l'origine d'une épidémie sans précédent depuis plus de dix ans, conduisant des dizaines de milliers de nourrissons à l'hôpital.

C'est pour palier ces complications que le Beyfortus peut être administré aux nourrissons depuis septembre en France, sans engendrer de frais pour les parents. Mais cette injection qui protège toute la saison a fait l'objet d'un engouement inattendu. Pour rappel, la commande française initiale concernait 200.000 doses pour cet hiver, dont une large majorité de doses à 50 mg réservées aux maternités (145.000 doses) pour les nouveau-nés de moins de cinq kilos, cible principale de cette campagne du fait de leur vulnérabilité face aux formes graves de bronchiolite. Cette commande publique prévoyait également 55.000 doses à 100 mg destinées aux bébés de plusieurs semaines pesant plus de cinq kilos, délivrables en pharmacie, mais qui ont été rapidement épuisées en ville.

Pour éviter le même scénario dans les maternités, le ministère avait dû revoir dès fin septembre l'organisation de la campagne, en réservant le plus faible dosage (50 mg) aux nouveau-nés les plus à risque de faire une forme grave de la maladie, comme les plus petits ou ceux vivant dans un contexte de précarité. Alors que l'état des stocks des maternités laissait supposer à son tour une pénurie imminente, le ministère de la Santé a pu débloquer un complément de commande de 30.000 doses à 50 mg pour les nouveau-nés, permettant de poursuivre les traitements jusqu'à fin décembre. Mais le laboratoire Sanofi a été clair auprès de 20 Minutes ce mercredi 6 décembre, sur le fait qu'il ne fournira plus de Beyfortus pour les bébés français au cours de cette saison épidémique.