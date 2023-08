Bronchiolite : un traitement préventif et un vaccin autorisés pour lutter contre la maladie

Par ailleurs, vendredi toujours, la Commission européenne a annoncé avoir autorisé la mise sur le marché d'un premier vaccin pour les femmes enceintes et destiné à protéger les bébés de la bronchiolite. Le sérum est développé par le laboratoire Pfizer et est commercialisé sous le nom d'Abrysvo. Le vaccin avait été approuvé en juillet par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Il est destiné à protéger à la fois les futurs nourrissons via leur mère et les personnes âgées de 60 ans et plus.

"À l'approche de l'automne et de l'hiver, ce vaccin peut contribuer à prévenir les conséquences graves du VRS pour nos concitoyens les plus vulnérables. C'est particulièrement important pour nos enfants, pour lesquels le VRS est l'une des principales causes d'hospitalisation dans l'UE", a commenté la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, dans un communiqué. L'Arexvy du laboratoire britannique GSK est déjà disponible aux États-Unis depuis mai dernier et dans l'Union européenne depuis juin pour les plus de 60 ans.