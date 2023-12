Brûleurs de graisse : une solution fiable et sans danger pour perdre du poids ?

Perdre du poids peut s’avérer être un véritable parcours du combattant, si bien que de nombreuses personnes se donnent des petits coups de pouce avec des brûleurs de graisse. Au rayon des compléments alimentaires pour maigrir, les brûleurs de graisse ont pour objectif de relancer son métabolisme. Toutefois, tous les produits ne sont pas forcément fiables, ni exempt d’effets secondaires.

Avec l’hiver qui s’installe et ses copieux repas de fête, certains s’efforcent de vouloir garder la ligne ou en profitent pour entamer un régime. Pour faire descendre l’aiguille sur la balance, plusieurs solutions peuvent être envisagées. En pharmacie, on ne compte plus les médicaments ou cures minceur qui proposent d’accompagner la perte de poids. Dans cette large gamme de produits, nous retrouvons les brûleurs de graisse, ces compléments alimentaires vendus sous forme de gélules qui favorisent l’élimination des graisses. Comment agissent-ils sur notre corps et comment les utiliser sans danger ?

Comment les bruleurs de graisse stimulent-ils la perte de poids ?

En complément d’une alimentation équilibrée et d’exercices physiques réguliers, les brûleurs de graisse peuvent être puissants et efficaces pour éliminer les kilos en trop. Produits star des régimes, la plupart sont à base de caféine, guarana, chitosan spiruline, thé vert ou encore de la L-cartitine, un acide aminé impliqué dans la combustion des graisses. En augmentant temporairement la vitesse du métabolisme, ces ingrédients, extraits de plantes, d’acides aminés ou de vitamines, accélèrent la combustion des calories en activant la "thermogenèse". Ce processus naturel permet "d'apporter de la chaleur au corps en utilisant le principe de combustion des graisses stockées dans l'organisme", rappelle Doctissimo.fr.

Alimentation variée et exercice physique : deux conditions sine qua none

En pharmacie, vous trouverez deux catégories de brûleurs de graisse : les lipotropes et les thermogéniques. La première "active la combustion des graisses en mobilisant les acides gras qui sont ensuite utilisés comme source d’énergie prioritaire par les cellules et les fibres musculaires", tandis que la seconde "stimulent le système nerveux central et élèvent légèrement la température corporelle", fait savoir toutelanutrition.com. Si vous hésitez entre les deux, le spécialiste de la nutrition sportive recommande plutôt de s’orienter vers un thermogénique, qui "aura en plus un effet énergisant et coupe-faim qu’un lipotrope ne vous apportera pas".

La face cachée des brûleurs de graisse

Toutefois, leur efficacité fait l’objet de nombreux débats au sein de la sphère médicale. Ces produits ne doivent pas être perçus comme des solutions miracles pour perdre du poids, d’autant plus qu’ils peuvent présenter des risques pour la santé. Au rayon des effets secondaires, on retrouve les palpitations, l’anxiété, des céphalées ou encore des troubles du sommeil, liés notamment à la caféine et l'éphédrineque, deux stimulants contenus dans la grande majorité des compléments alimentaires destinés à brûler les graisses.

Pour limiter les risques, les Laboratoires NG Nutrition conseillent de privilégier les formules à base d’ingrédients naturels, d’acheter ses produits en pharmacie, magasins spécialisés ou marques fiables. "Une vérification minutieuse des étiquettes et des ingrédients peut également s'avérer bénéfique", ajoutent-ils encore. Toutefois, ne fantasmez pas l’efficacité des brûleurs de graisse. Pour que ça fonctionne, encore faut-il veiller à adopter une diététique équilibrée et faire un minimum d’exercice physique par jour.