Brûlures d’estomac, crampes : comment limiter leurs effets indésirables ?

Près d'un Français sur quatre souffrirait de brûlures d’estomac (ou reflux gastro-œsophagiens), le plus souvent liées à l’alimentation. S’il est plutôt facile d’agir sur les facteurs de risque, les brûlures et crampes d’estomac résultent bien souvent de repas trop riches, épicés ou acides. En plus des remèdes de grand-mère, quelques habitudes sont à proscrire pour que votre estomac cesse de vous enquiquiner.

Les douleurs d’estomac surviennent sans crier gare et parfois de façon assez brutale. Subitement, on se contorsionne, on se crispe, en se demandant ce qu’on a bien pu faire, ou mal faire, pour en arriver là. Si les symptômes sont variables d’un individu à l’autre, ces douleurs généralement bénignes sont facilement reconnaissables. Elles peuvent être ressenties de différentes manières, allant des brûlures aux crampes en passant par les ballonnements ou les nausées. Particulièrement désagréables, les maux de l’estomac ne sont pas une fatalité, il est possible de les éliminer en adoptant une bonne hygiène de vie et en écoutant son corps plus attentivement. Voyons ce qu’il est possible de faire pour s’en défaire.

Brûlures et crampes d’estomac : quelles différences ?

La brûlure d’estomac, d’abord, fait référence à une sensation de brûlure localisée derrière le sternum, voire dans la gorge, pouvant entraîner des remontées acides désagréables. Souvent, la douleur s’accentue en position couchée, en se penchant ou après un repas, surtout s’il était particulièrement gras, acide et épicé. Les femmes enceintes y sont d’ailleurs particulièrement sujettes, lorsqu’en grossissant, l’utérus vient comprimer l’estomac. Certains médicaments, comme l’aspirine ou les anti-inflammatoires, peuvent aussi déclencher les crises.

Ces brûlures d’estomac sont différentes de ce que l’on appelle “les crampes”, qui traduisent des contractions involontaires des muscles de l’estomac. Particulièrement difficiles à supporter, elles conduisent certaines personnes à se plier en deux ou à s’allonger sous l’effet de la douleur. Là encore, des repas trop riches, le stress ou encore la surcharge pondérale peuvent venir accentuer les symptômes. Les crampes se manifestent souvent sous l’effet de la pression, d’une anxiété intense ou de repas pris trop rapidement. Si la douleur diffère légèrement, on observe que les causes, elles, sont plutôt similaires.

Comment calmer naturellement la douleur ?

Si la douleur devient trop intense, il est préférable de consulter un médecin qui vous orientera vers le traitement le plus adapté. Certains médicaments, comme des antispasmodiques, antalgiques, voire des antibiotiques, peuvent notamment être prescrits en cas de douleur d’estomac. Moins invasive, la médecine douce peut aussi soulager les symptômes, comme la phytothérapie. Les tisanes à base de gingembre seraient, par exemple, efficaces pour soulager les maux d’estomac, de même que les infusions de basilic, d’aneth ou d’écorce de saule blanc. Autre remède bien connu, le bicarbonate de soude, à dissoudre dans un verre d’eau, qui neutralise l’acidité de l’estomac. Le charbon actif aide également à soulager les symptômes causés par les reflux gastriques.

Des aliments à placer sur liste rouge

Pour prévenir les brûlures et les crampes, il vous faudra surtout changer quelques habitudes alimentaires et éliminer les aliments qui vous irritent l’estomac. Ces derniers varient selon les individus, mais certains sont plus à risque que d’autres. En effet, l’alcool, les boissons gazeuses, les aliments acides ou pimentés sont fréquemment mis en cause. On sait aussi que la menthe, les tomates, les agrumes sont connus pour semer la pagaille dans notre estomac, à vous d’identifier les produits qui ne vous font pas du bien. Optez plutôt pour une alimentation riche en fibres, en fruits et en légumes frais ! N’oubliez pas non plus de vous hydrater correctement durant la journée : le manque d’eau peut aggraver les douleurs d’estomac. Pour faciliter la digestion aussi, prenez le temps de mastiquer et n’allez pas vous coucher directement après le repas. Les spécialistes recommandent en effet d’attendre au moins 1 h 30 à 2 h. Enfin, ne lésinez pas sur le sport : faire de l’exercice régulièrement peut stimuler la digestion et prévenir les douleurs qui vous incommodent.