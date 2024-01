Pollution : la qualité de l'air sera mauvaise pour la journée du samedi 13 janvier

L'observatoire de l'air en Ile-de-France a lancé une alerte pour la journée du samedi 13 janvier. C’est la conséquence directe de l’épisode de grand froid et des précipitations qui ont touché la France cette semaine.

Sortez vos masques ! La qualité de l’air sera "mauvaise" dans la majeure partie de l’Ile-de-France pendant la journée du samedi 13 janvier, d’Étampes à Meaux et de Cergy à Fontainebleau, en passant par Versailles. Airparif, l'observatoire de l'air en Ile-de-France, a lancé une alerte dans son dernier bulletin publié ce vendredi matin et conseille aux personnes sensibles de "s’exposer au minimum".

En cause, la météo de ces derniers jours. "En raison des conditions météorologiques empêchant la dispersion des polluants émis localement par le trafic routier et le chauffage résidentiel, les concentrations en particules seront en hausse et pourraient dépasser le seuil d'information. La qualité de l’air sera moyenne à mauvaise en Ile-de-France", écrit le prévisionniste, qui indique les zones concernées dans une carte.

La carte de la pollution de l'air pour la journée du samedi 13 janvier 2024. - AIRPARIF

Au cours de la journée de samedi, les concentrations seront comprises entre "90 µg/m³ et 120 µg/m³" pour le dioxyde d'azote (NO₂), produit principalement par les véhicules et les centrales thermiques ou le chauffage, "60 µg/m³ et 90 µg/m³" pour l’ozone (O₃), "45 µg/m³ et 55 µg/m³" pour les particules (PM 10) et "40 µg/m³ et 50 µg/m³" pour les particules fines (PM 2,5), détaille l’organisme sur son site internet.

Pour rappel, la pollution de l'air est à l'origine de pathologies chroniques graves, comme les maladies cardiovasculaires et respiratoires et certains cancers. Un rapport publié en août 2023 par l’Institut de politique énergétique de l’université de Chicago (Epic) estime que la pollution aux particules fines représente actuellement "la plus grande menace externe pour la santé publique" mondiale, plus dangereuse encore que la consommation d’alcool et le tabagisme.

L’Observatoire régional de santé (ORS) et Airparif ont évalué en 2021 à 7900 le nombre de décès prématurés dus chaque année à la pollution de l’air en Île-de-France, soit une perte moyenne de 10 mois d’espérance de vie par adulte. Du fait des politiques mises en place pour améliorer la qualité de l’air, le nombre de décès dus aux seules particules fines a baissé de 40% en 10 ans, passant de 10000 par an à 6200, note l'organisme. Pour limiter les risques, le port d'un masque est vivement recommandé.