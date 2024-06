Aldi a annoncé ce lundi le rappel d'un lot de crevettes surgelées contenant des traces d'une bactérie "mangeuse de chair" et vendues dans toute la France. Le Japon est de son côté en proie depuis plusieurs mois à des infections sévères causées par une bactérie également surnommée ainsi. Si les agents pathogènes en cause ne sont pas les mêmes dans ces deux cas, ils sont à l'origine de symptômes similaires à l'origine de ce surnom.

Quel est le point commun entre le streptocoque du groupe A et le vibrio vulnificus ? A priori aucun, si ce n'est le fait que ces deux agents pathogènes suscitent l'inquiétude des autorités sanitaires de leur pays respectif à quelques jours d'intervalle. Tandis que le Japon est en effet en proie depuis plusieurs mois à des infections sévères voire fatales, causées par un streptocoque du groupe A (SGA), un rappel massif de produits surgelés, contaminés à la bactérie potentiellement mortelle, Vibrio vulnificus, est depuis ce lundi 24 juin en cours en France.

Si les bactéries en cause ne sont donc pas les mêmes, toutes deux sont pourtant surnommées "bactérie mangeuse de chair", pouvant donner lieu à une confusion, en laissant penser à tort notamment que le cas japonais aurait un lien quelconque avec l'alerte en cours en France. Il n'en est rien mais la crainte est bel est bien la même dans les deux pays : la multiplication de fasciites nécrosantes au niveau musculaire, à savoir une infection rare de la peau qui "mange" les tissus sous-cutanés profonds, donnant l'impression que la chair disparait, d'où le nom donné aux bactéries qui l'ont déclenchée.

"Infections cutanées en cas de blessures pré-existantes"

Plus en détail, d'après la fiche émise par Rappel Conso ce lundi, la consommation de produits contaminés au vibrio vulnificus qui se propage dans les eaux chaudes et salées en contaminant les fruits de mer, peut donner lieu à "des troubles gastro-intestinaux bénins chez des individus en bonne santé, mais aussi par des troubles non intestinaux sévères (infection généralisée / septicémie) chez les personnes sensibles ou atteintes d'affections chroniques préexistantes." En outre, "des infections cutanées sont susceptibles de survenir à partir de blessures pré-existantes en cas de manipulation des produits", est-il précisé.

Le streptocoque du groupe A (SGA) est régulièrement responsable "d’infections fréquentes bénignes et non invasives, telles que l’angine et l’impétigo, et également d’infections invasives graves : bactériémies, infections cutanées nécrosantes, infections puerpérales, pleuropneumopathies, méningites, qui peuvent être associées à un syndrome de choc toxique streptococcique (SCTS)", détaille l'Institut Pasteur sur son site. Il se transmet d’Homme à Homme par gouttelettes respiratoires et contacts directs (sécrétions nasales, lésions cutanées). A titre de repère, le SCTS, qui libère des toxines pouvant causer une défaillance des organes du corps, est mortel dans un cas sur trois, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

A noter que la fasciite nécrosante peut être causée par d'autres bactéries telles que le clostridium perfringens ou encore les bactéroides fragilis.