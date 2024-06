À l'approche des JO, les autorités veulent s'assurer que les restaurants respectent les règles sanitaires. Les contrôles, souvent approfondis, se multiplient. Certains restaurateurs les jugent trop tatillons, comme cette gérante d'un établissement rencontrée par notre équipe dans un reportage à Lyon.

Cela fait maintenant dix jours que Céline Yang, gérante du restaurant "Engimono" à Lyon, n'a plus aucun client. Après un contrôle sanitaire, elle a dû fermer d'urgence son établissement le 9 avril dernier. Un coup dur. "J'ai vraiment la honte. J'ai l'impression que je suis jugée, ça fait mal au cœur", confie-t-elle dans le reportage de TF1 à voir ci-dessus.

Conséquence, sa réputation est ruinée et son chiffre d'affaires a été divisé par deux au mois d'avril. "L'année dernière, on était sur un chiffre d'affaires à 93.000 euros, contre cette année 44.700 euros. C'est énorme, je ne m'en sors pas. Et cela pour deux, trois défauts à corriger", ajoute-t-elle.

Alors, la sanction est-elle disproportionnée ? Le rapport d'inspection que le JT de TF1 a pu se procurer mentionne des déjections de souris ou encore une mauvaise conservation des aliments. "On avait une étagère en inox qui s'était un peu rouillée, on l'a changée", précise la gérante. La préfecture chargée des contrôles n'a pas souhaité rencontrer les journalistes de TF1, elle précise qu'il s'agit d'une mesure nationale à l'approche des Jeux olympiques.

Ainsi, du fast-food aux établissements réputés, les fermetures s'enchaînent à Lyon. "Ça a été un peu la surprise du quartier, c'est pour ça que ça fait autant parler aussi", témoigne un ancien habitué du restaurant de Céline. Tandis que sa compagne admet que "ça freine" : "On se dit : 'est-ce qu'on y retourne tout de suite ou est-ce qu'on attend encore un peu ?'". Dans le centre-ville, certains restaurateurs ont pu rouvrir après une remise aux normes, mais le sujet reste tabou. "Le problème, c'est la réputation derrière parce que ça fait fuir les clients", confirme sous couvert d'anonymat le patron d'une sandwicherie.

Mais du côté des clients, on voit d'un bon œil cette vigilance renforcée. "C'est normal qu'il y ait des contrôles, ça remet les choses d'aplomb", se réjouit une retraitée. De son côté, un père de famille se dit que si le restaurateur "a eu une fois la pénalité, il va tout faire pour se remettre en règle et peut-être qu'il sera plus rigoureux".

Toutefois, selon Bruno Callus, gérant du restaurant "Monplaisir Côté Cour", malgré toute la rigueur possible, certains problèmes sont communs à toute la ville, dont les égouts regorgent de nuisibles. "Ça peut être parfois des cafards, ça peut être des souris, toutes les cuisines de Lyon et de Navarre sont connectées au sous-sol et effectivement, il peut y avoir parfois des communications. On en souffre tous, c'est une certitude", prévient-il.

Depuis le mois de janvier, dans le département du Rhône, 600 contrôles sanitaires ont été effectués, soit deux fois plus qu'en 2023. Cinquante ont abouti à une fermeture administrative.