Café : tout savoir sur ses bienfaits... et ses dangers

Mais le café ne doit pas pour autant être bu comme du petit lait. Protecteur du cœur chez les individus en bonne santé, il est en revanche délétère quand on a une maladie cardiaque. L’augmentation de la pression artérielle qu’il déclenche peut susciter entre autres des infarctus, surtout si les personnes concernées n’ont pas l’habitude d’en boire. Lorsqu’il est de qualité médiocre, il n’est pas rare qu’il provoque des céphalées. Et il est surtout l’ennemi juré de celles et ceux qui ont des difficultés d’endormissement, des insomnies et un sommeil fragile. Si vous constatez cet effet excitant chez vous, cessez d’en boire à partir de midi, voire abstenez-vous complément de le faire. Faites une croix sur les expressos et les autres cafés non filtrés en cas d’hypercholestérolémie. Les grains de café font monter le taux de mauvais cholestérol, le LDL, qui se dépose au cœur des artères. Et même si vous n’êtes pas concerné(e) par des contre-indications, ne buvez de toute façon pas plus de trois à cinq tasses de format standard par jour. Limitez-vous à une ou deux seulement si vous êtes enceinte, car le fœtus est très sensible à la caféine.