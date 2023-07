Calendrier vaccinal de l’enfant : pourquoi faut-il faire preuve de rigueur ?

Dès la naissance d’un enfant, un carnet de vaccination est transmis aux parents. Ce petit livret précieux, combiné au calendrier, leur permet de suivre correctement les vaccins déjà administrés et ceux à faire. Il est très important de respecter le plus possible la période suggérée par le ministère de la Santé et de la prévention afin de protéger son enfant des maladies graves. En plus de lui éviter de contracter des infections, vacciner son nourrisson, dont le système immunitaire est encore fragile, permet d’empêcher le retour de maladies très contagieuses comme la rougeole, la diphtérie et la poliomyélite, actuellement éradiquées dans de nombreux pays. Les calendriers vaccinaux diffèrent d’un pays à un autre, mais voici ce qu’il faut retenir si votre bébé est né après le 1ᵉʳ janvier 2018.