Le "calf tox", cette nouvelle pratique qui se répand via les réseaux sociaux et inquiète des médecins

Une nouvelle pseudo-méthode miracle relayée via les réseaux sociaux inquiète les professionnels de santé. Ses adeptes cherchent à affiner leurs mollets en recourant à des injections de botox. Illégales, ces dernières ne sont pas sans risque et pourraient notamment conduire à la paralysie.

Elle incarne la fin d'un complexe pour les uns mais un potentiel risque pour la santé, selon les autres. Une pratique qui se répand actuellement sur les réseaux sociaux, consistant à s'injecter du botox dans les mollets dans le but de les affiner, suscite l'inquiétude des professionnels de santé, à commencer par les chirurgiens esthétiques.

"J’avoue qu’en tant que médecin, je suis un peu circonspect des conséquences que peuvent avoir des injections dans des muscles des mollets", a notamment réagi l'un d'eux, le Dr Christian Marinetti, auprès de BFMTV, soulignant que, comme tous ses confrères, il refuse catégoriquement de pratiquer cette intervention. Et de poursuivre : "Les mollets, on en a besoin pour se tenir debout, se mettre sur la pointe des pieds, on peut imaginer avoir une paralysie".

Plus de 2,5 millions de vues sur TikTok

Cela fait maintenant plusieurs mois que des vidéos circulent, en premier lieu sur TikTok, pour promouvoir le "Calf Tox", un terme qui contracte le mot "calf" ("mollet" en anglais) et "botox". Leur popularité est telle que le hashtag "calftox" qui en découle, cumule à ce jour plus de 2,5 millions de vues sur le réseau social chinois.

Pourtant, les médecins insistent sur l'illégalité dans laquelle sont pratiquées ces injections, par des personnes qui ne sont pas médecins, décuplant le risque pour la santé des patients. Au mois d'août dernier, deux sœurs ont ainsi été jugées pour s’être livrées à des injections illégales (dans d'autres parties du corps que les mollets, ndlr) en se faisant passer pour médecins. Certaines de leurs victimes, recrutées sur les réseaux sociaux, avaient d'ailleurs accepté de témoigner pour TF1, mettant en lumière le risque de complications parfois irréversibles.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que des influenceurs vantent sur la Toile des pseudos méthodes miracle, faisant peser un vrai danger aux personnes qui cèdent à la tentation selon les médecins. Après la tendance du "sunscreen contouring" devenue virale durant l'été 2022, le "Beer Tanning" ("bronzage à la bière" en français), s'était répandu en 2023, faisant courir, selon les experts, un risque accru de coups de soleil, et potentiellement de cancer de la peau, en plus d'augmenter son vieillissement prématuré.

Début 2023, c'est le produit injectable Ozempic, un antidiabétique présenté sur TikTok comme une pilule minceur, qui avait donné lieu à plusieurs alertes en raison de tensions d'approvisionnement et des effets secondaires redoutés de son principe actif, le sémaglutide.