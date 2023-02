Covid-19 : un nouveau rappel de vaccin dès le printemps ? Ce que recommande la HAS

Dès lors, une injection supplémentaire pourrait être administrée bien avant l'automne. "Parce que leur protection vaccinale diminue plus vite et plus fortement, la HAS recommande que les personnes âgées de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées et les personnes à très haut risque de la maladie puissent bénéficier d'un rappel supplémentaire dès le printemps", indique l'instance. "Cette vaccination doit tenir compte de la situation médicale de ces personnes, dans le cadre d'une décision médicale partagée avec l'équipe soignante."

Il faut toutefois attendre "un délai d'au moins six mois depuis la dernière dose ou infection" avant d'être à nouveau vacciné, préconise la HAS. Les vaccins à utiliser seraient les derniers développés - dits bivalents - et non ceux ayant rythmé l'essentiel de la campagne de vaccination, mais dont l'efficacité diminue rapidement avec le temps.

D'un point de vue de l'organisation, la HAS propose que la campagne de vaccination automnale se déroule dans les mêmes conditions que celle de la grippe saisonnière. "Il parait pertinent de coupler la campagne de vaccination automnale contre le Covid-19 à celle de la grippe qui cible les mêmes populations, et de considérer que la date de début de la campagne sera déterminée par la date de début de celle contre la grippe saisonnière", précise-t-elle.