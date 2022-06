Cancer colorectal : un traitement efficace à 100% découvert lors d’une étude américaine

Le dostarlimab, médicament pris par les patients de l’étude, permet aux molécules provenant des laboratoires d’agir comme des anticorps de remplacement. Le médicament, provenant du laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline, a été donné tous les trois mois aux patients de l’étude. À l’issue de l’étude et de nombreuses analyses, aucune trace de tumeur n’a été détectée dans le corps des douze patients.

Le Dr Luis Diaz, membre de l’étude, publiée dans le New England Journal of Medicine, a assuré que c’était “la première fois que cela se produisait dans l’histoire du cancer”. Aucun traitement supplémentaire n’a été utilisé chez les patients et ces derniers n’ont souffert d’aucun effet secondaire.