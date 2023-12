Cancer de l'endomètre : Jemperli, un nouveau traitement autorisé par l'UE

Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi avoir reçu le feu vert européen pour commercialiser son traitement Jemperli. Ce dernier est utilisé pour soigner les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre en association à une chimiothérapie. Il était déjà disponible en France depuis octobre dans le cadre d'une procédure dite d'accès précoce.

Une annonce synonyme d'espoir pour des milliers de femmes. Le laboratoire pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé lundi avoir reçu le feu vert européen pour commercialiser son traitement utilisé pour soigner les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre en association à une chimiothérapie. "La Commission européenne a donné l'autorisation de commercialiser le Jemperli" (nom commercial du dostarlimab) en association avec le carboplatine et le paclitaxel (chimiothérapie) chez des femmes souffrant d'une forme avancée de ce type de cancer, nouvellement diagnostiqué ou récidivant, a précisé GSK dans un communiqué.

Cette décision a été prise sur la base d'une étude qui démontrait un effet positif du traitement sur la "survie sans progression" du cancer, c'est-à-dire la durée pendant laquelle un patient ne subit pas d'aggravation de sa maladie, mais aussi sur la "survie globale".

Déjà autorisé en France

Le médicament Jemperli était déjà disponible en France depuis octobre dans le cadre d'une procédure dite d'accès précoce qui permet de faire bénéficier, à titre exceptionnel et temporaire, certains patients d'un traitement non encore autorisé. "Depuis le 23 octobre, le médicament Jemperli, créé à partir de la molécule dostarlimab, est disponible en accès précoce pour les femmes qui présentent un cancer de l'endomètre avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant", avait ainsi annoncé le 31 octobre dernier dans un communiqué l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). L'agence avait pris sa décision sur la base d'une étude qui avérait un effet positif du traitement sur la "survie sans progression" du cancer, c'est-à-dire la durée pendant laquelle un patient ne subit pas d'aggravation de sa maladie.

Depuis lors, seuls des médecins compétents en cancérologie pouvaient le prescrire et une attention particulière était portée à la surveillance d'effets secondaires.

"Cette combinaison pourrait changer le paradigme"

Cette décision faisait suite à une demande de GSK à l'Union européenne au printemps dernier d'approbation de son traitement. "De nouvelles options de traitement sont requises de toute urgence pour les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre primaire avancé ou récurrent. (...) Les patientes sont actuellement confrontées à d'importants besoins médicaux non satisfaits, et cette combinaison pourrait changer le paradigme du traitement de cette maladie", avait expliqué à l'époque Hesham Abdullah, responsable monde du développement en oncologie chez GSK, cité dans le communiqué.

Le Jemperli, avait également déjà été approuvé par d'autres autorités sanitaires pour traiter ce cancer, notamment aux Etats-Unis à la fin de l'été, à l'issue de l'examen du dossier réglementaire qui avait eu lieu au cours du premier semestre 2023.

Pour rappel, le cancer de l'endomètre, qui touche généralement les femmes après la ménopause, se développe dans la paroi interne de l'utérus, connue sous le nom d'endomètre. C'est l'un des cancers les plus fréquents, avec plus de 8000 cas par an en France, et, même s'il est de relativement bon pronostic par rapport à d'autres cancers féminins (col de l'utérus, ovaire...), il reste à l'origine de nombreux décès. À noter que pour entre 15 à 20% des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre, le diagnostic est établi à un stade avancé de la maladie, ajoute le laboratoire.