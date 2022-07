Cancer de la peau : le risque trop peu connu des coups de soleil chez les enfants

Or, selon l'Institut national du cancer, le premier geste de protection et de prévention efficace contre les risques liés aux rayonnements UV, responsables des cancers de la peau, est de rechercher l'ombre dans toutes les activités de plein air. Par ailleurs, il faut veiller à ne pas s’exposer au soleil plus que nécessaire, notamment aux heures les plus chaudes. L'Inca recommande également le port de vêtements longs et amples, de chapeaux à bords larges et des lunettes de soleil avec filtre anti-UV.

Une fois ces protections mises en place, il faut protéger les parties découvertes du corps avec de la crème solaire indice SPF50, à renouveler toutes les 2h. Pour l'Institut national du cancer : "Appliquer les gestes de protection dès l’enfance permet de réduire le risque de développer un cancer de la peau à l’âge adulte".