Cancer de la peau : Moderna et Merck annoncent de premiers résultats positifs pour un vaccin

Moderna et Merck ont prévu de publier prochainement les résultats complets de l'essai, dont les résultats n'ont pas encore été vérifiés par des pairs. Les deux laboratoires américains ont également prévu de lancer en 2023 des essais dits de phase 3, soit sur un nombre bien plus important de patients. Moderna et Merck ont noué un accord pour développer et commercialiser ensemble ce vaccin contre le cancer de la peau et se partager les coûts et bénéfices potentiels.

La technologie de l'ARN messager s'est révélée clé dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Moderna avait fait une irruption fracassante sur le marché pharmaceutique en étant l'un des premiers, avec Pfizer-BioNTech, à proposer un vaccin contre le Covid-19 utilisant l'ARN messager. Cette technologie est considérée comme prometteuse dans la lutte contre de nombreuses autres maladies.