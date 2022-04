Cancer de la prostate : une avancée majeure après la découverte d'une bactérie

Le cancer de la prostate est la forme la plus courante de la maladie chez l'homme. Dans de nombreux cas, les patients décèdent avec la maladie plutôt qu'à cause d'elle. Au Royaume-Uni, les formes les plus agressives de cette pathologie font environ 12 000 victimes chaque année.

Des scientifiques ont découvert des bactéries liées au cancer agressif de la prostate. Ces travaux ont été salués comme une révolution potentielle pour la prévention de la population. Mais aussi de traiter la forme la plus mortelle de la maladie.