Mort d'une ex-candidate à Miss Monde de 26 ans : le fléau du cancer du col de l'utérus

La maladie leur est presque imputable à 100%. Chaque année en France, les papillomavirus humains (HPV) sont responsables de plus de 6000 nouveaux cas de cancers, dont la moitié du col de l'utérus. Une maladie qui provoque 1100 décès par an.

À l'échelle mondiale, il s'agit du quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes. Environ 300.000 d'entre elles en meurent tous les ans, dont 90% dans les pays à faible et moyen revenu, où les moyens d’accéder aux protections, au diagnostic et aux traitements sont plus limités. La semaine dernière, il a notamment emporté une ancienne candidate du concours Miss Monde, l'Uruguayenne Sherika de Armas, âgée de 26 ans.