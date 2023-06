Cancer du poumon : le test sanguin, futur outil de diagnostic précoce ?

À titre de repère, aux États-Unis, le dépistage du cancer du poumon repose sur les critères déterminés par le groupe de travail sur la prévention, U.S. Preventive Services Task Force. Les personnes dites à haut risque, à savoir les personnes âgées de 50 à 80 ans, fumant au moins vingt paquets de cigarettes par an, ou qui fumaient cette quantité annuelle et qui ont arrêté dans les quinze dernières années, doivent passer un examen de tomodensitométrie (TDM), aussi appelé CT-Scan chaque année. Or, selon les auteurs de l'étude parue ce mercredi, moins de la moitié des cas de cancers du poumon concernent des personnes répondant à ces critères.