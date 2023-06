Cancer du poumon : un comprimé réduirait de moitié le risque de décès

"Impressionnants". C'est ainsi qu'ont été qualifiés les résultats d'un essai clinique présentés dimanche 4 juin à Chicago lors de la plus grande conférence annuelle de spécialistes du cancer, organisée par la société américaine d'oncologie clinique (ASCO). Ces derniers concernent l'osimertinib, un comprimé commercialisé sous le nom de Tagrisso ayant démontré une réduction de moitié du risque de décès d'un certain type de cancer de poumon, dit "non à petites cellules", présentant une mutation particulière.

Pour être efficace, ce traitement développé par le groupe pharmaceutique AstraZeneca, doit être pris quotidiennement après une opération chirurgicale destinée à enlever la tumeur.