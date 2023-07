Cancer du sein : de plus en plus de jeunes femmes touchées ?

Si les cancers du sein restent rares avant l'âge de 40 ans, ils représentent toutefois 5 % de l'ensemble des cas et 3000 nouveaux cas par an, selon des chiffres de l'Institut national du cancer. Or, ce pourcentage a progressé de façon considérable entre 2002 et 2008, la hausse atteignant pas moins de 25 % des cas pour cette tranche d'âge. "En nombre, il y a plus de cancers du sein, donc plus de cancers chez les femmes jeunes, proportionnellement", nuance toutefois le Dr Krishna Clough, chirurgien en cancérologie et spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique à l'Institut du sein à Paris, soulignant une dynamique à la hausse tous âges confondus, auprès de Doctissimo.

"L'incidence du cancer du sein augmente : il y a chaque année de plus en plus de nouveaux cas en France", abonde auprès de BFMTV la Dr Florence Coussy, spécialiste du cancer du sein à l'Institut Curie, insistant elle aussi sur le fait que le phénomène de hausse n'est pas "spécifique aux jeunes femmes". Selon l'Institut national du cancer, plus de 61.000 nouveaux cas de cancers du sein ont déjà été diagnostiqués en 2023 tous âges confondus. L'âge médian au diagnostic est de 64 ans.