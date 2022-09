Cancer du sein : l'âge du dépistage pourrait être abaissé à 45 ans en Europe

Dépister plus tôt, et de façon plus efficace. La Commission européenne a recommandé mardi d'élargir le public concerné par le dépistage du cancer dans l'UE, notamment en abaissant à 45 ans l'âge à partir duquel les femmes sont éligibles à un dépistage organisé du cancer du sein. "Nous devons dépister plus et mieux", a déclaré la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides devant la presse. Ces recommandations pourraient être approuvées par le Conseil, une institution représentant les États membres, d'ici décembre. C'est en tout cas ce que souhaite la commissaire chypriote.

"Nous proposons d'élargir le dépistage du cancer du sein (qui concerne selon les recommandations européennes actuelles les femmes de 50 à 69 ans) aux femmes de 45 à 74 ans", a indiqué Stella Kyriakides, qui a elle-même survécu à un cancer du sein. En France, un dépistage organisé et gratuit est proposé tous les deux ans aux femmes âgées de 50 à 74 ans, période à laquelle "les femmes sont particulièrement exposées" au risque de cancer, selon l'Assurance Maladie. "En outre, nous recommandons le recours à l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour les femmes dont les seins sont particulièrement denses", a ajouté Stella Kyriakides.