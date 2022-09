Octobre rose : une étude française prometteuse sur le traitement du cancer du sein

Cette étude comporte toutefois plusieurs limites. En premier lieu, elle n'évalue pas si ce changement de traitement a, in fine, réellement amélioré la survie des patientes. Par ailleurs, elle ne s'est penchée que sur un certain type de cancers du sein, dans lequel la tumeur est réceptive aux œstrogènes, ce qui permet le fonctionnement des traitements hormonaux utilisés dans cette étude. Cela n'inclut par exemple pas les cancers dits "triple négatifs", les plus meurtriers, car plus complexes à soigner.