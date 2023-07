Cancer du sein : un échographe portable, fixé au soutien-gorge, pour dépister encore plus tôt

Pourra-t-on bientôt dépister de chez soi, grâce un simple appareil portatif, les tumeurs mammaires ? C'est en tout cas la promesse de chercheurs de l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT) à l'origine d'un dispositif d'échographie innovant présenté il y a quelques jours dans la revue Sciences Advances.

"Il est portable et facile à utiliser, et fournit une surveillance en temps réel du tissu mammaire", explique dans un communiqué Canan Dagdeviren, professeure agrégée au Media Lab du MIT et autrice principale de l'étude, soulignant que son équipe a "changé la forme de la technologie des ultrasons afin qu'elle puisse être utilisée chez vous."