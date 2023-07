Cancer : les nouveaux cas ont doublé entre 1990 et 2023

Point positif, ces dernières années, la mortalité liée aux cancers a globalement diminué grâce à des diagnostics plus précoces et aux progrès thérapeutiques. Il n'en reste pas moins que "près de la moitié des cancers pourraient être évités grâce aux changements de nos comportements et de nos modes de vie", estiment les scientifiques. Parmi ces "causes évitables" figurent la sédentarité, l'obésité, le tabagisme, la consommation d'alcool, ou encore l'exposition aux ultraviolets. En plus, les programmes de dépistage - qui permettent de déceler la maladie à un stade précoce et donc de la soigner plus facilement - ne reçoivent encore qu'une "adhésion très mesurée", notamment pour le cancer du côlon. Les marges de progression sont donc toutes trouvées.