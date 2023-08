Cancer : jusque-là jugée inutile, cette glande serait en fait cruciale pour prévenir la maladie

D'insignifiant à primordial, n'y aurait-il qu'un pas ? C'est en tout cas ce que semblent avoir mis en évidence des chercheurs d'Harvard au sujet une glande appelée "thymus" qui se situe derrière le sternum. Si pendant l'enfance cette dernière permet de développer le système immunitaire, il était jusque-là considéré qu'à l'âge adulte, elle perdait toute son utilité. À tort, selon les conclusions d'une récente étude parue dans The New England Journal of Medicine qui explique que non seulement elle reste utile, mais qu'elle serait aussi d'une importance capitale pour la santé globale. Et pour cause : l'organe en question, parfois retiré chez des patients atteints de maladies auto-immunes ou lors d'opérations du cœur, permettrait entre autres de protéger du cancer.