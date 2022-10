Vers une hausse de 55% du nombre de cancers du foie dans le monde d'ici à 2040

À en croire les projections des chercheurs, si l'augmentation poursuite sur son rythme actuel, 1,4 million de personnes seront diagnostiquées et 1,3 million mourront d'un cancer du foie en 2040. Cela représenterait une hausse de 500.000, tant pour le nombre de cas que pour le nombre de décès par an. Une telle évolution est inévitable "à moins que nous n'obtenions une diminution substantielle des taux de cancer du foie grâce à la prévention primaire", a déclaré l'épidémiologiste du CIRC Harriet Rumgay, auteure principale de l'étude publiée dans le Journal of Hepatology.

Par ailleurs, cette étude estime que le cancer du foie constitue l'une des trois principales causes de décès par cancer dans 46 pays - et figure parmi les cinq premières dans près de 100 pays. C'est en Asie de l'Est et du Sud-Est ainsi qu'en Afrique du Nord que cette maladie sévit le plus.